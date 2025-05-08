قادة العالم يهنئون البابا ليو الرابع عشر

هنأ عدد من زعماء العالم الكاردينال
الأميركي روبرت بريفوست، بعد انتخابه بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.
وهنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب
، البابا ليو الرابع عشر قائلا: "تهانينا للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست الذي تم تعيينه للتو بابا. إنه لشرف عظيم أن ندرك أنه أول بابا أميركي. يا له من شعور بالحماس، ويا له من فخر كبير لبلدنا. أتطلع إلى لقاء البابا ليو الرابع عشر، فسيكون ذلك لحظة ذات مغزى كبير!".
من جانبه، كتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان
على حسابه في موقع "إكس": "أهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء".
من جانبه، هنأ المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، البابا ليو الرابع عشر معتبرا أنه يمنح "أملا لملايين المؤمنين".
بدوره، عبر رئيس الوزراء الاسباني
، بيدرو سانشيز، عن أمله في أن يعزز البابا الجديد "الدفاع عن حقوق الانسان".
كما هنأ الرئيس البولندي أندريه دودا البابا الجديد، وأكد له أن بلاده الكاثوليكية "مستعدة لتوطيد علاقاتها الفريدة" مع كنيسة روما
.
وقال دودا الكاثوليكي المتدين "تقبلوا تأكيد جمهورية
(بولندا) استعدادها لمواصلة توطيد هذه العلاقات الفريدة - باسم القيم المشتركة والمسؤولية عن الصالح العام وتعزيز السلام في العالم".
ودعا الرئيس الفرنسي
، إيمانويل ماكرون
، إلى "أن يساهم البابا الجديد في إرساء السلام والأمل".
كما، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين "ثقته" بمواصلة "الحوار البناء" مع البابا الجديد.