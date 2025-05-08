قادة العالم يهنئون البابا ليو الرابع عشر

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هنأ عدد من زعماء العالم الأميركي روبرت بريفوست، بعد انتخابه بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.وهنأ الرئيس الأميركي، ، البابا ليو الرابع عشر قائلا: "تهانينا للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست الذي تم تعيينه للتو بابا. إنه لشرف عظيم أن ندرك أنه أول بابا أميركي. يا له من شعور بالحماس، ويا له من فخر كبير لبلدنا. أتطلع إلى لقاء البابا ليو الرابع عشر، فسيكون ذلك لحظة ذات مغزى كبير!".من جانبه، كتب رئيس بن زايد آل على حسابه في موقع "إكس": "أهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء".من جانبه، هنأ المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، البابا ليو الرابع عشر معتبرا أنه يمنح "أملا لملايين المؤمنين".بدوره، عبر رئيس الوزراء ، بيدرو سانشيز، عن أمله في أن يعزز البابا الجديد "الدفاع عن حقوق الانسان".كما هنأ الرئيس البولندي أندريه دودا البابا الجديد، وأكد له أن بلاده الكاثوليكية "مستعدة لتوطيد علاقاتها الفريدة" مع .وقال دودا الكاثوليكي المتدين "تقبلوا تأكيد (بولندا) استعدادها لمواصلة توطيد هذه العلاقات الفريدة - باسم القيم المشتركة والمسؤولية عن الصالح العام وتعزيز السلام في العالم".ودعا ، ، إلى "أن يساهم البابا الجديد في إرساء السلام والأمل".كما، أبدى بوتين "ثقته" بمواصلة "الحوار البناء" مع البابا الجديد.