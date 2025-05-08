واشنطن: أصبحنا على بعد خطوات من حل لإدخال المساعدات لغزة

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات"، وإن إعلانا سيصدر قريبا، لكنها لم توضح تفاصيل الخطة.وفي تصريحات لـ"العربية/الحدث" قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث أطلع على فكرة صندوق خيري لغزة.كما أضافت أنها تناقش العديد من الآليات وستعطي تفاصيل عند الإعلان الرسمي عن الصندوق.(العربية)