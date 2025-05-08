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واشنطن: أصبحنا على بعد خطوات من حل لإدخال المساعدات لغزة

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:33
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات"، وإن إعلانا سيصدر قريبا، لكنها لم توضح تفاصيل الخطة.

وفي تصريحات لـ"العربية/الحدث" قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف أطلع أعضاء مجلس الأمن على فكرة صندوق خيري لغزة.
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كما أضافت أنها تناقش العديد من الآليات وستعطي تفاصيل عند الإعلان الرسمي عن الصندوق.

(العربية)
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