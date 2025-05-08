بعد "إسقاط رافال".. الكشف عن "الصياد الصيني" في باكستان

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(سكاي نيوز)

صرح مسؤولان أميركيان لوكالة " " بأن طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل أمس الأربعاء، مما يمثل إنجازا كبيرا للطائرات الحربية المتطورة.وتراقب عن كثب أداء طائرة حربية صينية رائدة مقارنة بمنافسة غربية، وذلك لتكوين صورة أوضح حول أداء في أي مواجهة محتملة بشأن تايوان أو منطقة المحيطين والهادي الأوسع.وقال أحد المسؤولين، والذي تحدث شريطة عدم هويته، إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرة جيه-10 صينية الصنع لإطلاق صواريخ جو-جو على طائرات حربية هندية، مما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل.وقال المسؤول الآخر إن طائرة هندية واحدة على الأقل تم إسقاطها كانت طائرة فرنسية الصنع من طراز رافال.وأكد المسؤولان أن الباكستانية، التي تصنعها ، لم تُستخدم في عملية الإسقاط.