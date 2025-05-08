هل تتحرك الولايات المتحدة للرد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل؟

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وأضاف هاكابي، في مقطع من مقابلة من المقرر بثها نهاية الأسبوع على القناة، أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل لترتيب أي اتفاق يمنع الحوثيين من استهداف سفننا".وأوضح هاكابي: "تحدثت مع الرئيس ونائب الرئيس الليلة الماضية، وهناك 700 ألف أميركي يعيشون ، وإذا استمر الحوثيون في مهاجمة إسرائيل وتسببوا في إصابة أميركي، فحينها يصبح الأمر أمريكيا مباشرا".وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل فقط في حال أصابت صواريخ الحوثيين مواطنين أميركيين، أجاب السفير: "المسألة تتعلق بما يصبح شأنًا فوريًا لنا".