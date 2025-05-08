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عربي-دولي

هل تتحرك الولايات المتحدة للرد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل؟

Lebanon 24
08-05-2025 | 16:58
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قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن تحرك الولايات المتحدة للرد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل سيعتمد على ما إذا كان أي مواطن أميركي سيتعرض للأذى، وذلك بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
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وأضاف هاكابي، في مقطع من مقابلة من المقرر بثها نهاية الأسبوع على القناة، أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل لترتيب أي اتفاق يمنع الحوثيين من استهداف سفننا".

وأوضح هاكابي: "تحدثت مع الرئيس ونائب الرئيس الليلة الماضية، وهناك 700 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل، وإذا استمر الحوثيون في مهاجمة إسرائيل وتسببوا في إصابة أميركي، فحينها يصبح الأمر شأنا أمريكيا مباشرا".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل فقط في حال أصابت صواريخ الحوثيين مواطنين أميركيين، أجاب السفير: "المسألة تتعلق بما يصبح شأنًا فوريًا لنا".
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