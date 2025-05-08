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عربي-دولي

أميركا تعلّق على الحرب الهندية الباكستانية: لن نتورط

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:11
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في خضم توترات جديدة بين الهند وباكستان، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن النزاع "ليس من شأن الولايات المتحدة على الإطلاق".
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ودعا فانس البلدين إلى ضبط النفس وتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" مساء الخميس، قال فانس: "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورّط في حرب ليست من شأننا".
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