أميركا تعلّق على الحرب الهندية الباكستانية: لن نتورط

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في خضم توترات جديدة بين وباكستان، أكد الأميركي جيه دي أن النزاع "ليس من شأن على الإطلاق".ودعا فانس البلدين إلى ضبط النفس وتفادي الانزلاق نحو مواجهة أوسع.وفي مقابلة مع شبكة " " مساء الخميس، قال فانس: "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورّط في حرب ليست من شأننا".