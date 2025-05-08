ترامب يدعو لوقف اطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا: 30 يوماً فقط.. وإلا؟

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دعا الرئيس الأميركي يوم الخميس، وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة ، ملوحا بفرض عقوبات كوسيلة لضمان الالتزام بالاتفاق.وكتب في منصته الخاصة "تروث سوشيال": "تستمر المفاوضات بين وأوكرانيا. وتدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما. ونأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يُحمَّل الطرفان معا المسؤولية عن الالتزام بحرمة هذه المفاوضات المباشرة. وإذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وشركاءها سيفرضون المزيد من ".وأضاف: "إن الآلاف من الجنود الشباب يموتون أسبوعيا، ويجب على الجميع أن يسعى لإيقاف ذلك. أنا أريد ذلك، والولايات المتحدة ترغب في ذلك أيضا".واختتم ترامب منشوره بالقول: "بصفتي رئيسا، سأظل ملتزما بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالتعاون مع ، وسنصل إلى سلام دائم بالفعل! يجب أن يتطور وقف إطلاق النار هذا في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام. يمكن أن يتم كل ذلك بسرعة كبيرة، وسأكون متاحا في أي لحظة إذا كانت هناك حاجة لخدماتي. أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر!".وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم أن الهدف من وقف إطلاق النار الذي اقترحته روسيا خلال ، وكذلك المبادرة القائمة لإعلان وقف إطلاق النار خلال أيام العطلة من 8 إلى 10 أيار، هو اختبار لاستعداد لتحقيق سلام مستدام طويل الأجل بين روسيا وأوكرانيا.وأكد بيسكوف أن إطلاق النار سيتوقف، ولكن في حال عدم استجابة نظام كييف واستمرار محاولته استهداف المواقع أو المنشآت الروسية، فسيتم الرد فورا وبالشكل المناسب.