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عربي-دولي

وسط تصاعد التوتر في كشمير.. البحرية الهندية تنفذ ضربات في باكستان

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:22
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نفذت البحرية الهندية، فجر اليوم الجمعة، ضربات على أهداف داخل الأراضي الباكستانية، في تصعيد جديد للنزاع المحتدم بين الجارتين النوويتين، بحسب ما أفادت قناة "NDTV" الهندية.
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ونقلت القناة أن هذه العملية جاءت ردًا على "تصعيد كبير من جانب باكستان"، تمثل بمحاولات شن ضربات صاروخية على منطقة جامو وكشمير، المتنازع عليها، حيث أعلنت نيودلهي أن البحرية استهدفت "عدة أهداف" في الأراضي الباكستانية ضمن "عملية انتقامية".

ويأتي هذا التطور بعد الهجوم الدموي الذي وقع في 22 نيسان في منطقة بهالغام في كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من المدنيين والسياح. وقد اتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم، بينما نفت إسلام آباد ذلك ودعت إلى تحقيق دولي شفاف.

في السياق ذاته، أطلقت الهند في ليلة 6 إلى 7 أيار الجاري عملية عسكرية أسمتها "سِندور"، قالت إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الهندية "ANI".

وبحسب وزارة الخارجية الهندية، أدى إطلاق نار من الجانب الباكستاني صباح اليوم على بلدة بونش في الجزء الهندي من كشمير إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 59 آخرين.

وفي ظل هذا التصعيد الخطير، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية، خاصة في ظل تلميحات أمريكية بعدم الانخراط المباشر في الأزمة، وسط دعوات لخفض التصعيد وتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي. (روسيا اليوم)
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