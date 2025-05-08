وسط تصاعد التوتر في كشمير.. البحرية الهندية تنفذ ضربات في باكستان

Advertisement

ونقلت القناة أن هذه العملية جاءت ردًا على "تصعيد كبير من جانب باكستان"، تمثل بمحاولات شن ضربات صاروخية على منطقة جامو وكشمير، المتنازع عليها، حيث أعلنت أن البحرية استهدفت "عدة أهداف" في الأراضي الباكستانية ضمن "عملية انتقامية".ويأتي هذا التطور بعد الهجوم الدموي الذي وقع في 22 نيسان في منطقة بهالغام في ، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من المدنيين والسياح. وقد اتهمت باكستان بالضلوع في الهجوم، بينما نفت إسلام آباد ذلك ودعت إلى تحقيق دولي شفاف.في السياق ذاته، أطلقت الهند في ليلة 6 إلى 7 أيار الجاري عملية عسكرية أسمتها "سِندور"، قالت إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، حسب ما أفادت به "ANI".وبحسب ، أدى إطلاق نار من الجانب على بلدة بونش في الجزء من كشمير إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 59 آخرين.وفي ظل هذا التصعيد الخطير، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية، خاصة في ظل تلميحات أمريكية بعدم الانخراط المباشر في الأزمة، وسط دعوات لخفض التصعيد وتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة بين دولتين تمتلكان السلاح . (روسيا اليوم)