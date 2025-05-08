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عربي-دولي

خطف وترهيب وتخريب.. مجموعات "رديفة" تهاجم قرى علوية بريف طرطوس

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:23
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية في ريف طرطوس، على يد مجموعات مسلحة وصفها بـ"الرديفة" لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق.
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وفي حادثة جديدة، أفاد المرصد بأن مسلحين شنّوا هجمات على منازل المدنيين في بلدتي يحمور وخربة معزة، تخللتها عمليات دهم واعتقال وترهيب، وسط غياب الرقابة والمحاسبة من الجهات الرسمية.

وأشار المرصد إلى حادثة أخرى شهدتها قرية حبابة في ريف دريكيش، حيث اقتحمت عناصر مسلّحة تابعة للمجموعات الرديفة عدداً من المنازل، وارتكبت أعمال تكسير وتخريب قبل أن تختطف عشرة مواطنين وتقتادهم إلى جهة مجهولة.

وتزايدت مخاوف السكان المحليين من تصاعد نفوذ هذه الجماعات، التي وصفوها بأنها باتت تشكل مصدر تهديد مباشر لأمنهم، مطالبين بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين. (ارم نيوز)
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