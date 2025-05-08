بأغلبية الأصوات... البرلمان الأوكراني صادق على اتفاقية "المعادن النادرة" مع أميركا

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الأوكراني يوم الخميس على اتفاقية مع لإنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار، مما يمنح حق الوصول إلى الموارد الطبيعية في إطار جهد أوسع لتأمين دعم أميركي طويل الأمد.وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا أن القانون أُقرّ بأغلبية 338 صوتا، متجاوزا بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتا.وتأتي الاتفاقية عقب أسابيع من المفاوضات وتهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.الأوكراني ، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي يوم الخميس، واصفا الاتفاقية بأنها "وثيقة تاريخية بحق تفتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون".ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين تحددان التفاصيل الفنية في أوائل الأسبوع المقبل.