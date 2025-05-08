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عربي-دولي

بأغلبية الأصوات... البرلمان الأوكراني صادق على اتفاقية "المعادن النادرة" مع أميركا

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:35
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صادق البرلمان الأوكراني يوم الخميس على اتفاقية مع الولايات المتحدة لإنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار، مما يمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية في إطار جهد أوسع لتأمين دعم أميركي طويل الأمد.
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وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا أن القانون أُقرّ بأغلبية 338 صوتا، متجاوزا بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتا.

وتأتي الاتفاقية عقب أسابيع من المفاوضات وتهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، واصفا الاتفاقية بأنها "وثيقة تاريخية بحق تفتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون".

ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيتين إضافيتين تحددان التفاصيل الفنية في أوائل الأسبوع المقبل.
 
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