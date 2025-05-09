ترامب يواصل الضغط.. عقوبات تطال شركات صينية بسبب طهران

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في خطوة تصعيدية جديدة ضد ، أعلنت الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مصفاة صينية وثلاث شركات تشغّل محطات موانئ في ، متهمة إياها بتكرير كميات ضخمة من تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.وقال سكوت بيسنت إن تأتي ضمن مساعٍ لتضييق الخناق على شبكات توريد ، مؤكداً بلاده بـ"تكثيف الضغط على كافة الجهات التي تتيح للنظام الإيراني تحقيق إيرادات تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار".ورغم هذا التصعيد، عبّر الرئيس الأميركي عن أمله في التوصّل إلى اتفاق نووي يجنّب المنطقة مواجهة عسكرية، واصفاً المحادثات الأخيرة مع بـ"الإيجابية"، وهو ما أكده أيضاً المبعوث الأميركي .في المقابل، اعتبرت طهران أن العقوبات الجديدة تُقوّض الجهود الدبلوماسية القائمة، منتقدة ما وصفته بـ"النهج العدائي" من قبل في ظل مساعٍ حثيثة لتخفيف الضغط الاقتصادي المفروض عليها.وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تشمل تجميد أصول الكيانات المستهدفة في ، ومنع المواطنين من التعامل معها.ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن العقوبات السابقة التي طالت شركات تكرير صينية صغيرة دفعت بعضها إلى وقف استيراد النفط الإيراني أو إعادة تصدير منتجاته بأسماء مختلفة، فيما بدأت المصافي الأكبر حجماً أيضاً بتقليص تعاملها مع الخام الإيراني تحسّباً لتبعات مماثلة. (التلفزيون العربي)