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عربي-دولي

للمرة الأولى بعد 6 أشهر من خسارته.. بايدن يعترف: أنا المسؤول!

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتحمّل مسؤولية فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت قبل ستة أشهر، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له منذ مغادرته المنصب.
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وفي برنامج "ذا فيو"، أجاب بايدن عند سؤاله عمّا إذا كان يشعر بالمسؤولية عن عودة ترامب إلى البيت الأبيض: "نعم، لأنني كنت مسؤولًا وفاز، لذا أتحمّل المسؤولية"، بحسب ما نقل موقع بوليتيكو.

وأضاف بايدن أن ترامب "مرّ بأسوأ 100 يوم في تاريخ أي رئيس"، متهماً إياه بتقويض حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقديم أداء "سيئ للغاية" للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحاته في وقت لا يزال الحزب الديمقراطي يحاول إعادة بناء صورته بعد الهزيمة، وسط انتقادات لطول بقاء بايدن في السباق رغم تراجع شعبيته واستطلاعات الرأي السلبية.

الرئيس السابق دافع عن قراره المتأخر بالانسحاب، قائلاً إن أمام هاريس "ستة أشهر كاملة لبناء قضيتها السياسية"، رغم إقراره بصعوبة المهمة، متّهماً الجمهوريين بشن "حملة تمييز جنسي" ضدها.

وقال بايدن إن هاريس "مؤهلة تمامًا" لتولي الرئاسة، وإنها "كانت جزءًا من كل النجاحات" التي حققتها إدارته. كما كشف أنها تواصلت معه طلبًا للمشورة بشأن مستقبلها السياسي، سواء الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا أو العودة لخوض سباق البيت الأبيض. (العين الاخبارية)
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