للمرة الأولى بعد 6 أشهر من خسارته.. بايدن يعترف: أنا المسؤول!

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قال الرئيس الأميركي إنه يتحمّل مسؤولية فوز سلفه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت قبل ستة أشهر، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له منذ مغادرته المنصب.وفي برنامج "ذا فيو"، أجاب عند سؤاله عمّا إذا كان يشعر بالمسؤولية عن عودة إلى : "نعم، لأنني كنت مسؤولًا وفاز، لذا أتحمّل المسؤولية"، بحسب ما نقل موقع بوليتيكو.وأضاف بايدن أن ترامب "مرّ بأسوأ 100 يوم في تاريخ أي رئيس"، متهماً إياه بتقويض (الناتو) وتقديم أداء "سيئ للغاية" للولايات المتحدة.وجاءت تصريحاته في وقت لا يزال يحاول إعادة بناء صورته بعد الهزيمة، وسط انتقادات لطول بقاء بايدن في السباق رغم تراجع شعبيته واستطلاعات الرأي السلبية.الرئيس السابق دافع عن قراره المتأخر بالانسحاب، قائلاً إن أمام "ستة أشهر كاملة لبناء قضيتها السياسية"، رغم إقراره بصعوبة المهمة، متّهماً الجمهوريين بشن "حملة تمييز جنسي" ضدها.وقال بايدن إن هاريس "مؤهلة تمامًا" لتولي الرئاسة، وإنها "كانت جزءًا من كل النجاحات" التي حققتها إدارته. كما كشف أنها تواصلت معه طلبًا للمشورة بشأن مستقبلها السياسي، سواء الترشح لمنصب حاكم أو العودة لخوض سباق البيت الأبيض. (العين الاخبارية)