Advertisement

عربي-دولي

"إمباير ستيت" يضيء بالأبيض والذهبي احتفاءً بانتخاب أول بابا أميركي

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1357826-638823753475506364.jpg
Doc-P-1357826-638823753475506364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُضيء مبنى "إمباير ستيت" الشهير في نيويورك، مساء الخميس، باللونين الذهبي والأبيض، احتفاءً بانتخاب الكاردينال الأميركي روبرت فرانسيس بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان، في حدث وصف بالتاريخي كونه أول أميركي يتولى هذا المنصب.
Advertisement
 


وجاءت هذه اللفتة الرمزية بعد انتخاب بريفوست، كاردينال شيكاغو، في ختام أربع جولات من التصويت داخل المجمع المغلق في كنيسة سيستين، الذي انعقد قبل 24 ساعة فقط. وقد اختار البابا الجديد، البالغ من العمر 69 عامًا، اسم ليو الرابع عشر ليحمله خلال حبريته.
 


ويُعدّ مبنى "إمباير ستيت" رمزًا بارزًا في مدينة مانهاتن، وغالبًا ما تتم إضاءته بألوان مختلفة تماشيًا مع مناسبات وطنية ودينية أو تضامنًا مع أحداث كبرى حول العالم.

وكان المبنى قد أُضيء في وقت سابق من هذا الأسبوع بالألوان نفسها، تكريمًا لروح البابا الراحل فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين تزامنًا مع احتفالات عيد الفصح.
مواضيع ذات صلة
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
lebanon 24
09/05/2025 11:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بدأت مراسم المجمع السري الـ "كونكلاف" لانتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان
lebanon 24
09/05/2025 11:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل بابا أميركي... إليكم السيرة الذاتية للبابا الجديد
lebanon 24
09/05/2025 11:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحف الوطني يضيء بألوان العلم: "لتنطفئ الحرب ويتنوّر لبنان"
lebanon 24
09/05/2025 11:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:39 | 2025-05-09
03:39 | 2025-05-09
03:31 | 2025-05-09
03:30 | 2025-05-09
03:28 | 2025-05-09
03:19 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24