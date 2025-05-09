"إمباير ستيت" يضيء بالأبيض والذهبي احتفاءً بانتخاب أول بابا أميركي

أُضيء مبنى "إمباير " الشهير في ، مساء الخميس، باللونين الذهبي والأبيض، احتفاءً بانتخاب الأميركي بريفوست جديدًا للفاتيكان، في حدث وصف بالتاريخي كونه أول أميركي يتولى هذا المنصب.

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وجاءت هذه اللفتة الرمزية بعد انتخاب بريفوست، كاردينال شيكاغو، في ختام أربع جولات من التصويت داخل المجمع المغلق في ، الذي انعقد قبل 24 ساعة فقط. وقد اختار البابا الجديد، البالغ من العمر 69 عامًا، اسم ليو ليحمله خلال حبريته. وجاءت هذه اللفتة الرمزية بعد انتخاب بريفوست، كاردينال شيكاغو، في ختام أربع جولات من التصويت داخل المجمع المغلق في ، الذي انعقد قبل 24 ساعة فقط. وقد اختار البابا الجديد، البالغ من العمر 69 عامًا، اسم ليو ليحمله خلال حبريته.