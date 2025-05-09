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عربي-دولي

بكلمات مؤثرة... ترامب يشيد بميلانيا "المرأة الاستثنائية"

Lebanon 24
09-05-2025 | 01:29
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أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس مشاعر فياضة تجاه زوجته ميلانيا، خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأم.
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وقام ترامب بتقبيل ميلانيا على الطريقة الأوروبية قبل أن يفسح لها المجال لإلقاء كلمتها في حفل تكريم الأمهات من العسكريين.  

وأشاد بها قائلا في الحفل الذي أقيم في القاعة الشرقية: "أريد أن أشكر واحدة من أفضل الأمهات التي عرفتها في حياتي. أحيانا تكون جيدة إلى درجة لا تصدق". وأضاف: "إنها أم رائعة لابننا بارون، الذي كبر ليصبح شابا قويا وخلوقا، وهو تلميذ مجتهد. شكرا لك على عملك الرائع، وأنت سيدة أولى ممتازة".  

وتابع الرئيس الأمريكي: "يسعدني أن أقدم لكم المرأة الاستثنائية التي تحدثت عنها، سيدتنا الأولى المحبوبة من الجميع". كما أثنى على جهودها في تجديد حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال فترة ولايته الأولى، معلنا عن خطط لمزيد من التعديلات لاحقا هذا الشهر.  

من جانبها، حثت ميلانيا الأمهات على "الاهتمام بأنفسهن، لأن قوتهن هي الأساس لمستقبل أفضل لأطفالهن". وقالت: "عندما نعتني بأنفسنا، نمكن الجيل القادم من الازدهار".  
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