غضب إسرائيلي على أميركا

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في ظل تصاعد الجدل السياسي، التزم وأغلب أعضاء ائتلافه الحاكم الصمت إزاء تقارير إعلامية أفادت بأن قد تكون مستبعدة من خطط التي يعتزم الرئيس الأميركي تنفيذها، وفق ما أفاد به موقع "جيه دي إن" .في المقابل، عبّر معارضون إسرائيليون عن غضبهم حيال ما اعتبروه "تجاهلًا أميركيًا لمصالح إسرائيل"، حيث قال " " ووزير الدفاع الأسبق إن "قوى جديدة في المنطقة ستحصل على ، وستتدفق المساعدات إلى ، في حين لا يزال الرهائن في قبضة الأسر".ووجّه انتقادات مباشرة إلى ، مؤكدًا أن "الجمهور الإسرائيلي يعرف كيف يصمد أمام الضغوط"، في إشارة إلى ما يعتبره رضوخًا أمريكيًا لمطالب عربية على حساب الأمن الإسرائيلي.ومن جانبه، ردّ زعيم رئيس الوزراء السابق قائلاً: "لسنوات، حذّرتُ من صفقة تطبيع تتضمن تخصيب اليورانيوم".وأضاف: "من غير المعقول أن يلتزم الصمت بينما يجري التفاوض على صفقة من شأنها أن تُشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وقد تؤدي إلى وقوع القدرات النووية في أيدي جهات معادية لإسرائيل".وكتبت عضوة ميراف بن آري من حزب "يش عتيد": "يصمت نتنياهو بشأن التطورات النووية جالسا كشجرة، بينما يُروّج للمحادثات مع ، والجيش الإسرائيلي ينتظر عودة ترامب ليتحرك".ورأت أن هذا يؤكد أن "إسرائيل وصلت لحالة ضعف تحت قيادة نتنياهو لم تصل لها قط". (ارم)