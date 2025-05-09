كانت في مهمة إجلاء طبي.. تحطم مرعب لطائرة ومقتل جميع ركابها

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وأكدت السلطات التشيلية، االخميس، مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة جبلية تقع غرب العاصمة ، بعدما كانت متجهة إلى مدينة أريكا في أقصى شمال البلاد، على مقربة من الحدود مع بيرو.وأوضحت أن الطائرة كانت تقل فريقًا طبيًا إلى جانب مريض في رحلة إجلاء صحية، ولم ينجُ أحد من الحادث.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة كوراكافي الجبلية، التي تبعد نحو 40 كيلومترًا غرب العاصمة، وتُعد من المناطق ذات التضاريس الوعرة، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام فرق البحث في الساعات الأولى من عمليات التمشيط.ولم تُعلن حتى الآن عن أسماء الضحايا. (العين الاخبارية)