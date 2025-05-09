في "يوم النصر"... الاتحاد الأوروبي يستعد لمقاضاة بوتين

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قالت الممثلة للسياسة الخارجية في ، ، إن والاتحاد يستعدان للإعلان عن ، تهدف لمقاضاة ومسؤولين كبار آخرين في ، على خلفية التخطيط لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة للأنباء.وقالت كالاس للصحافيين، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ، أمس الخميس: "سنمنح غداً الدعم السياسي النهائي لتشكيل محكمة جرائم حرب. لن يكون هناك إفلات من العقاب، وستكون هناك محاسبة على الجرائم المرتكبة".وتم اختيار إعلان تشكيل المحكمة، اليوم الجمعة، كي يتوافق مع إحياء لانتصار الجيش الأحمر على في الحرب العالمية الثانية في .ومن المتوقع أن تحدث الخطوة النهائية، في اجتماع لمجلس في لوكسمبورغ الأسبوع المقبل.