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عربي-دولي

في "يوم النصر"... الاتحاد الأوروبي يستعد لمقاضاة بوتين

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:21
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قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يستعدان للإعلان عن محكمة خاصة، تهدف لمقاضاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين في الكرملين، على خلفية التخطيط لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
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وقالت كالاس للصحافيين، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو، أمس الخميس: "سنمنح غداً الدعم السياسي النهائي لتشكيل محكمة جرائم حرب. لن يكون هناك إفلات من العقاب، وستكون هناك محاسبة على الجرائم المرتكبة".

وتم اختيار إعلان تشكيل المحكمة، اليوم الجمعة، كي يتوافق مع إحياء بوتين لانتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في موسكو.

ومن المتوقع أن تحدث الخطوة النهائية، في اجتماع لمجلس أوروبا في لوكسمبورغ الأسبوع المقبل.
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