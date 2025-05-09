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عربي-دولي

اشتباكات في البحر السوري.. إليكم ما يحصل (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:30
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أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقوع اشتباكات مسلحة بين قواتها البحرية ومهربين أسفرت عن القبض على عدد منهم، ومصادرة أسلحة وعتاد بحوزتهم.
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وجاء في بيان الوزارة: "نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع حملة أمنية واسعة استهدفت مراكب تستخدم في تهريب البشر إلى دول أخرى".

وأضاف البيان الصادر مساء الخميس: "أسفرت الحملة، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، عن اعتقال عدد من المهربين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر في حوزتهم".
 
وأكدت الوزارة أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود. (روسيا اليوم)
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