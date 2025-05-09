اشتباكات في البحر السوري.. إليكم ما يحصل (صور)

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وجاء في بيان الوزارة: "نفذت القوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع حملة أمنية واسعة استهدفت مراكب تستخدم في تهريب البشر إلى دول أخرى".وأضاف البيان الصادر مساء الخميس: "أسفرت الحملة، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات، عن اعتقال عدد من المهربين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر في حوزتهم".وأكدت الوزارة أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود. (روسيا اليوم)