الشرع يرغب بلقاء ترامب.. والسبب؟

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في مطلع الشهر الجاري، عقد مسؤولون أميركيون برفقة معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ (SETF)، اجتماعًا مطولًا مع الرئيس السوري في ، استمر لأكثر من ثلاث ساعات. خلال الاجتماع، وجه رسائل إلى الرئيس الأميركي ، الذي كان من المقرر أن يزور المنطقة في جولة تشمل عدة دول.وفي تصريحاته لـ"العربية.نت"، أكد مصطفى أن الشرع أبدى رغبة في لقاء لمناقشة رؤيته حول تحقيق السلام في المنطقة وإعادة إعمار . كما اعتبر أن مثل هذا اللقاء، برعاية سعودية، يشكل فرصة ذهبية لتحقيق السلام وتقليص نفوذ في المنطقة.وتطرق الاجتماع إلى الملف الاقتصادي، حيث أشار مصطفى إلى أن الشرع أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع في قطاع الطاقة السوري. وأوضح أن الشرع طرح مقترحًا لإدارة حقول السورية بالشراكة مع الشركات الأميركية.كما تم مناقشة مسألة ، حيث أكد الرئيس السوري التزامه بمنع عودة إيران إلى سوريا واستمرار التعاون مع في محاربة الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع معتقلي داعش وإعادة العائلات المهجرة.في سياق آخر، أفاد مصطفى بأن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باسس، الذي حضر الاجتماع، أبدى اهتمام ترامب بالشراكة مع سوريا في ، لا سيما ، مع التأكيد على ضرورة عدم السماح للصين بالمشاركة في أي مشاريع بهذا الخصوص.وأكّد الشرع خلال الاجتماع رفض بلاده الدخول في حرب مع الدول المجاورة، مشددًا على أن هدف سوريا الحالي هو . كما تم التطرق إلى مسألة رفع ، حيث أشار مصطفى إلى أن العقوبات فُرضت بسبب الرئيس السابق ، وأن الشعب السوري يستحق الآن رفعها بعد التغييرات التي حصلت.من جهة أخرى، أشارت إلى وجود آلية محددة للإعفاءات الخاصة بسوريا، مضيفة أنها تنتظر رد السلطات السورية على مطالبها. (العربية)