Advertisement

عربي-دولي

الشرع يرغب بلقاء ترامب.. والسبب؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1357867-638823807572046050.jpg
Doc-P-1357867-638823807572046050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مطلع الشهر الجاري، عقد مسؤولون أميركيون برفقة معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (SETF)، اجتماعًا مطولًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، استمر لأكثر من ثلاث ساعات. خلال الاجتماع، وجه الشرع رسائل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يزور المنطقة في جولة تشمل عدة دول.
Advertisement

وفي تصريحاته لـ"العربية.نت"، أكد مصطفى أن الشرع أبدى رغبة في لقاء ترامب لمناقشة رؤيته حول تحقيق السلام في المنطقة وإعادة إعمار سوريا. كما اعتبر أن مثل هذا اللقاء، برعاية سعودية، يشكل فرصة ذهبية لتحقيق السلام وتقليص نفوذ إيران في المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى الملف الاقتصادي، حيث أشار مصطفى إلى أن الشرع أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة السوري. وأوضح أن الشرع طرح مقترحًا لإدارة حقول النفط والغاز السورية بالشراكة مع الشركات الأميركية.

كما تم مناقشة مسألة مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السوري التزامه بمنع عودة إيران إلى سوريا واستمرار التعاون مع واشنطن في محاربة الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع معتقلي داعش وإعادة العائلات المهجرة.

في سياق آخر، أفاد مصطفى بأن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باسس، الذي حضر الاجتماع، أبدى اهتمام ترامب بالشراكة مع سوريا في إدارة الموارد الطبيعية، لا سيما النفط، مع التأكيد على ضرورة عدم السماح للصين بالمشاركة في أي مشاريع بهذا الخصوص.

وأكّد الشرع خلال الاجتماع رفض بلاده الدخول في حرب مع الدول المجاورة، مشددًا على أن هدف سوريا الحالي هو إعادة الإعمار. كما تم التطرق إلى مسألة رفع العقوبات، حيث أشار مصطفى إلى أن العقوبات فُرضت بسبب الرئيس السابق بشار الأسد، وأن الشعب السوري يستحق الآن رفعها بعد التغييرات التي حصلت.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وجود آلية محددة للإعفاءات الخاصة بسوريا، مضيفة أنها تنتظر رد السلطات السورية على مطالبها. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لماذا يرغب الشرع بكسب ثقة ترامب؟
lebanon 24
09/05/2025 13:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ستاتزمان: الشرع قال إنه يحترم رغبة الشعب السوري وأن الحكومة الحالية جاءت في هذا السياق
lebanon 24
09/05/2025 13:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحوثيون لا يرغبون في القتال وسنتوقف عن ضربهم
lebanon 24
09/05/2025 13:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتواصل مع أناس في غرينلاند يرغبون في حدوث شيء ما
lebanon 24
09/05/2025 13:38:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:23 | 2025-05-09
06:00 | 2025-05-09
05:29 | 2025-05-09
05:27 | 2025-05-09
05:21 | 2025-05-09
05:15 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24