الشرع يرغب بلقاء ترامب.. والسبب؟

في مطلع الشهر الجاري، عقد مسؤولون أميركيون برفقة معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية
(SETF)، اجتماعًا مطولًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع
في دمشق
، استمر لأكثر من ثلاث ساعات. خلال الاجتماع، وجه الشرع
رسائل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، الذي كان من المقرر أن يزور المنطقة في جولة تشمل عدة دول.
وفي تصريحاته لـ"العربية.نت"، أكد مصطفى أن الشرع أبدى رغبة في لقاء ترامب
لمناقشة رؤيته حول تحقيق السلام في المنطقة وإعادة إعمار سوريا
. كما اعتبر أن مثل هذا اللقاء، برعاية سعودية، يشكل فرصة ذهبية لتحقيق السلام وتقليص نفوذ إيران
في المنطقة.
وتطرق الاجتماع إلى الملف الاقتصادي، حيث أشار مصطفى إلى أن الشرع أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الولايات المتحدة
في قطاع الطاقة السوري. وأوضح أن الشرع طرح مقترحًا لإدارة حقول النفط والغاز
السورية بالشراكة مع الشركات الأميركية.
كما تم مناقشة مسألة مكافحة الإرهاب
، حيث أكد الرئيس السوري التزامه بمنع عودة إيران إلى سوريا واستمرار التعاون مع واشنطن
في محاربة الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع معتقلي داعش وإعادة العائلات المهجرة.
في سياق آخر، أفاد مصطفى بأن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باسس، الذي حضر الاجتماع، أبدى اهتمام ترامب بالشراكة مع سوريا في إدارة الموارد الطبيعية
، لا سيما النفط
، مع التأكيد على ضرورة عدم السماح للصين بالمشاركة في أي مشاريع بهذا الخصوص.
وأكّد الشرع خلال الاجتماع رفض بلاده الدخول في حرب مع الدول المجاورة، مشددًا على أن هدف سوريا الحالي هو إعادة الإعمار
. كما تم التطرق إلى مسألة رفع العقوبات
، حيث أشار مصطفى إلى أن العقوبات فُرضت بسبب الرئيس السابق بشار الأسد
، وأن الشعب السوري يستحق الآن رفعها بعد التغييرات التي حصلت.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية الأميركية
إلى وجود آلية محددة للإعفاءات الخاصة بسوريا، مضيفة أنها تنتظر رد السلطات السورية على مطالبها. (العربية)