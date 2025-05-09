Advertisement

عربي-دولي

خطوة مفاجئة.. ترامب يقيل أول مديرة أفريقية لمكتبة الكونغرس

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1357869-638823813466682969.png
Doc-P-1357869-638823813466682969.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب كارلا هايدن، أول امرأة من أصول أفريقية تتولى إدارة مكتبة الكونغرس.
Advertisement
 
هايدن، التي عُيّنت في عهد أوباما وحظيت بدعم واسع من مجلس الشيوخ، عُرفت بمبادراتها لتوسيع الوصول إلى المعرفة.
 
القرار أثار انتقادات ديمقراطية واسعة، في حين رحّبت به جهات محافظة اعتبرتها "رمزًا لليبرالية". الإقالة تأتي وسط تصاعد الجدل حول الثقافة وحرية التعبير في الولايات المتحدة.

مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست: إدارة ترامب تقيل مدير وكالة الأمن القومي التي تتولى التنصت والتجسس الإلكتروني
lebanon 24
09/05/2025 13:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الكارثة الإفريقية.. أول استقالة في الأهلي المصري
lebanon 24
09/05/2025 13:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي استقبل عددًا من الشخصيات في مكتبه
lebanon 24
09/05/2025 13:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في خطوة مفاجئة.. "ميتا" تستخدم محتوى المستخدمين لتطوير ذكائها الاصطناعي
lebanon 24
09/05/2025 13:38:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:23 | 2025-05-09
06:00 | 2025-05-09
05:29 | 2025-05-09
05:27 | 2025-05-09
05:21 | 2025-05-09
05:15 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24