خطوة مفاجئة.. ترامب يقيل أول مديرة أفريقية لمكتبة الكونغرس

في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الأميركي كارلا هايدن، أول امرأة من أصول أفريقية تتولى إدارة مكتبة .

Advertisement

هايدن، التي عُيّنت في عهد وحظيت بدعم واسع من ، عُرفت بمبادراتها لتوسيع الوصول إلى المعرفة.

القرار أثار انتقادات ديمقراطية واسعة، في حين رحّبت به جهات محافظة اعتبرتها "رمزًا لليبرالية". الإقالة تأتي وسط تصاعد الجدل حول الثقافة وحرية التعبير في .