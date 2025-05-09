بالأرقام.. هذه تكلفة الضربات الأميركية على الحوثيين

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كشف تقرير لشبكة " " أن العمليات العسكرية التي نفذتها ضد الحوثيين في اليمن منذ آذار الماضي، كلفت الخزانة الأميركية أكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد به مسؤولان مطلعان على تفاصيل الإنفاق العسكري.ووفقًا للمصادر، شملت هذه التكلفة آلاف الذخائر المتطورة، بما في ذلك نحو 2000 قنبلة وصاروخ تجاوزت قيمتها 775 مليون دولار. كما استخدم الجيش الأميركي ما لا يقل عن 75 صاروخ توماهوك بقيمة تقارب 1.9 مليون دولار لكل منها، إلى جانب 20 صاروخ بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون دولار للواحد.وأضاف التقرير أن عمليات النقل اللوجستي، بما في ذلك شحن منظومتي صواريخ " " ، ومعدات أخرى بالطائرات، كلّفت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار إضافية.وفيما اعتبر أحد مسؤولي أن الرقم "مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية أقرب إلى 400 مليون دولار، يستمر الجدل داخل حول جدوى وكلفة هذه الضربات. (سكاي نيوز)