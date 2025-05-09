عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا

بدأ العسكري بالساحة الحمراء في بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على وحلفائها بحضور قدامى المحاربين، والرئيس وحشد من قادة وزعماء العالم.

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