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عربي-دولي

عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:06
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بدأ العرض العسكري بالساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها بحضور قدامى المحاربين، والرئيس فلاديمير بوتين وحشد من قادة وزعماء العالم.
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تشاهدون العرض في البث المباشر أدناه:
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