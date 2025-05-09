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قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني من 4 طوابق في المغرب

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:19
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اهتزت مدينة فاس المغربية على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في حي الحسني، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
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وقالت مديرية الصحة بفاس، إن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم طفل، وذلك في حصيلة أولية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 8 أشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية، وعناصر الدفاع المدني، تواصل بذل جهود مكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي يوضح معطيات دقيقة بشأن الحادث أو الأسباب المحتملة لانهيار المبنى. 
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