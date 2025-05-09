ما حقيقة إقامة أميركا قواعد عسكرية في بنما؟

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أكّد السفير الأميركي الجديد في بنما، أن الاتفاق المبرم في نيسان الماضي، بين الولايات وبنما، لا يتيح إقامة قواعد عسكرية أميركية في الواقع في أميركا الوسطى، خلافاً لما تقوله منظمات محلية.والشهر الماضي، وقّع الأميركي في بنما اتفاقاً يتيح للولايات المتحدة استخدام 3 قواعد جوية وبحرية في بنما، لتدريبات ومناورات وأنشطة أخرى مدّة 3 سنوات قابلة للتجديد.وأكّد السفير الأميركي الجديد كيفن كابريرا، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي من مقرّ إقامته أن "مسألة إنشاء قواعد عسكرية لم ترد في أيّ مكان من الاتفاق". مشدّداً على أن الاتفاق "يعزّز تعاوننا في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات ويحمي القناة".ودعت بعض المنظمات البنمية إلى التظاهر، احتجاجاً على هذا الاتفاق، مؤكّدة أنه ينتهك السيادة الوطنية ويتيح عودة القواعد إلى بنما.