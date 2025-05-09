قبل وفاته... البابا فرنسيس سحب كامل رصيده وتبرّع به لشباب سجن

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تبرع قبل رحيله بجميع أمواله المتبقية لمشروع لإعادة تأهيل الشباب في أحد السجون في .وقبل وفاته في الشهر الماضي، سحب فرنسيس كامل رصيده من حسابه البنكي الشخصي لدعم مصنع معكرونة يوظف سجناء حاليين وسابقين من مركز احتجاز كازال ديل مارمو، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية متعددة.ويحمل المصنع اسم "Pastificio Futuro"، وقد أنشئ استنادا إلى فكرة "تحويل الأمل إلى مستقبل"، بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني.وقد أطلقت هذا المشروع التعاونية الاجتماعية "Gustolibero Onlus"، استجابة لنداء البابا الشهير إلى الناس: "لا تدعوا أحدا يسرق منكم الأمل"، كما جاء على الموقع.وخلال فترة بابويته، أولى البابا اهتماما كبيرا بقضايا المسجونين، وسعى لدعمهم على المستويين الإنساني والروحي.وبحسب ما أوردته "Vatican News"، دعا فرنسيس مرارا إلى إظهار مزيد من التعاطف والاحترام تجاه السجناء، والنظر إليهم بوصفهم أفرادا قادرين على التغيير الإيجابي.وواصل البابا جهوده في هذا المجال حتى أواخر أيامه، حيث بفتح "باب مقدس" داخل سجن "Rebibbia" في ، وهو سجن مخصص لإعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع.