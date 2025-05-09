البابا الجديد يُحيي قدّاسه الأوّل اليوم في كنيسة سيستين

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أعلن أن البابا المنتخب حديثاً، ، سيُقيم في وقت لاحق اليوم الجمعة، أول قداس كبير له كرأس للكنيسة ، وذلك في في الفاتيكان.وفي حديثه إلى الصحفيين، أكد المتحدث باسم الفاتيكان ، أن البابا سيطل أيضاً على شرفة ، لترؤس عند الظهر.وكان الأميركي بريفوست، القادم من أبرشية شيكاغو، قد انتُخب يوم الخميس جديداً للكنيسة بعد أربع جولات من التصويت داخل المجمع المغلق الذي التأم في سيستين، وتمّ التوصل إلى انتخابه بعد أقل من 24 ساعة على بدء الاجتماعات.