Advertisement

عربي-دولي

البابا الجديد يُحيي قدّاسه الأوّل اليوم في كنيسة سيستين

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1357918-638823872376464366.jpg
Doc-P-1357918-638823872376464366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفاتيكان أن البابا المنتخب حديثاً، لاوون الرابع عشر، سيُقيم في وقت لاحق اليوم الجمعة، أول قداس كبير له كرأس للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في كنيسة سيستين في الفاتيكان.
Advertisement

وفي حديثه إلى الصحفيين، أكد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا سيطل أيضاً على شرفة كاتدرائية القديس بطرس يوم الأحد، لترؤس صلاة التبشير الملائكي عند الظهر.

وكان الكاردينال الأميركي روبرت فرانسيس بريفوست، القادم من أبرشية شيكاغو، قد انتُخب يوم الخميس بابا جديداً للكنيسة بعد أربع جولات من التصويت داخل المجمع المغلق الذي التأم في كنيسة سيستين، وتمّ التوصل إلى انتخابه بعد أقل من 24 ساعة على بدء الاجتماعات.
مواضيع ذات صلة
سلام: أهنئ الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين بانتخاب قداسة البابا
lebanon 24
09/05/2025 16:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات في الفاتيكان.. تثبيت "مدخنة اختيار البابا" فوق سطح كنيسة سيستين
lebanon 24
09/05/2025 16:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي يبرق مهنئا لقداسة البابا: نتمنى لكم التوفيق
lebanon 24
09/05/2025 16:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا ليو الرابع عشر: إلى إخوتي أدعوكم إلى أن نكون كنيسة باحثة عن النوعية
lebanon 24
09/05/2025 16:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:38 | 2025-05-09
08:04 | 2025-05-09
08:02 | 2025-05-09
08:00 | 2025-05-09
07:39 | 2025-05-09
07:20 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24