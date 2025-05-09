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عربي-دولي

ألمانيا تُحذر موسكو: لن نتردد وأميركا بمضاعفة العقوبات

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:26
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شددت ألمانيا على أنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا رفضت اقتراحات وقف النار في أوكرانيا.
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وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمام المجلس الأوروبي في بروكسيل اليوم الجمعة" لن نتردد، مع الولايات المتحدة، في مضاعفة العقوبات ضد روسيا إذا رفضت اقتراحات وقف اطلاق النار"

كما أضاف أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساندة بلاده اقتراحه بوقف اطلاق النار بين موسكو وكييف لفترة طويلة.

"وقف نار غير مشروط"

وكان ترامب دعا أمس الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه. وقال بمنشور على منصته تروث سوشيال بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي إن "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة".

كما أضاف أن "الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما".(العربية)
 
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