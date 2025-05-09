ألمانيا تُحذر موسكو: لن نتردد وأميركا بمضاعفة العقوبات

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شددت على أنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة على إذا رفضت اقتراحات وقف النار في .وقال المستشار الألماني ميرتس، أمام في بروكسيل اليوم الجمعة" لن نتردد، مع ، في مضاعفة ضد إذا رفضت اقتراحات وقف اطلاق النار"كما أضاف أنه أبلغ الرئيس الأميركي مساندة بلاده اقتراحه بوقف اطلاق النار بين موسكو وكييف لفترة طويلة."وقف نار غير مشروط"وكان دعا أمس الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه. وقال بمنشور على منصته تروث سوشيال بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني، إن "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة".كما أضاف أن "الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة ".(العربية)