Advertisement

عربي-دولي

عراقجي يزور السعودية وقطر قبل زيارة ترامب إلى المنطقة

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1357923-638823881388668132.jpg
Doc-P-1357923-638823881388668132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر قبل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة، حسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية الجمعة.
Advertisement

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني أن عراقجي سيتوجه أولا إلى الرياض "للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم" ثم إلى الدوحة "للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني".

ومن المقرر أن يبدأ ترامب في الأسبوع المقبل جولة إلىالسعوديةوقطر والإمارات بين 13 أيار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارجالولايات المتحدةفي ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يزور السعودية وقطر غدا السبت
lebanon 24
09/05/2025 16:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية وقطر ودولة الإمارات من 13 إلى 16 أيّار
lebanon 24
09/05/2025 16:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: سأزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل
lebanon 24
09/05/2025 16:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: سأزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل
lebanon 24
09/05/2025 16:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:38 | 2025-05-09
08:04 | 2025-05-09
08:02 | 2025-05-09
08:00 | 2025-05-09
07:39 | 2025-05-09
07:20 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24