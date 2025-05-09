عراقجي يزور السعودية وقطر قبل زيارة ترامب إلى المنطقة

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يتوجه السبت إلى وقطر قبل جولة الرئيس الأميركي المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة، حسب ما أعلنت الخارجية الجمعة.وجاء في بيان نشر على موقع الإلكتروني أن سيتوجه أولا إلى "للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم" ثم إلى "للمشاركة في العربي-الإيراني".ومن المقرر أن يبدأ في الأسبوع المقبل جولة إلىالسعوديةوقطر والإمارات بين 13 أيار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارجالولايات المتحدةفي ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة .