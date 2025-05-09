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باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بعد التوتر مع الهند

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:15
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استأنفت جميع المطارات في باكستان، الجمعة، أنشطتها بعد تعليق رحلاتها بسبب التوتر والتصعيد العسكري الأخير مع جارتها الهند.
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وقال متحدث هيئة مطارات باكستان سيف الله خان لصحيفة "داون" إن العمليات استؤنفت في مطار جناح الدولي في كراتشي، وبالتالي أصبحت جميع المطارات في كافة أنحاء البلاد تعمل بكامل طاقتها واستأنفت الرحلات الجوية من حيث توقفت.
(الأناضول)
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