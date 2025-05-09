باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بعد التوتر مع الهند

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استأنفت جميع المطارات في باكستان، الجمعة، أنشطتها بعد تعليق رحلاتها بسبب التوتر والتصعيد العسكري الأخير مع جارتها .وقال متحدث هيئة مطارات باكستان خان لصحيفة "داون" إن العمليات استؤنفت في في ، وبالتالي أصبحت جميع المطارات في كافة أنحاء البلاد تعمل بكامل طاقتها واستأنفت الرحلات الجوية من حيث توقفت.