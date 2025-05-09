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مكالمة سريّة... بمن اتّصل البابا لاوون الرابع عشر قبل ليلة من تنصيبه؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:21
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ألمح البابا لاوون الرابع عشر لأخيه ليلة المجمع الانتخابي بأنه قد يكون البابا القادم، متجاهلا نصيحة مهمة قدمها له.
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وكشف الأخ الأكبر جون بريفوست تفاصيل صادمة من مكالمة هاتفية أجراها مع الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، قبل أن يُحجز في كنيسة سيستينا مع الـ132 كاردينالا الآخرين يوم الأربعاء.  

وقال جون بريفوست لصحيفة "ديلي هيرالد":  "لقد سألني: أي اسم يجب أن أتخذ؟". وأضاف الأخ الأكبر: "بدأنا نذكر الأسماء عشوائيا لمجرد المزاح. أخبرته أنه لا يجب أن يكون لاوون لأن ذلك سيجعله البابا الثالث عشر. لكنه على الأرجح قام ببعض البحث ليكتشف أنه في الواقع سيكون الرابع عشر".

وقال جون بريفوست إنه كان مصدوما عندما تم اختيار شقيقه الأصغر، الذي ترعرع في شيكاغو، كأب مقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.  
 
وأضاف: "لم أكن أعتقد حقا أن هذا قد يحدث، كانت هناك فرصة، لمحة صغيرة. لكنني كنت في الحقيقة متفاجئا مثل الجميع عندما نادوا باسمه".

كما كشف بريفوست عن فريق البيسبول المفضل للبابا لاوون الرابع عشر، وهو فريق في حاجة إلى تدخل إلهي.  

فوفقا لأخيه، فإن البابا لاوون الرابع عشر، وهو من مواليد شيكاغو، مشجع لفريق "وايت سوكس"، خلافا للتكهنات الواسعة الانتشار بأن البابا الجديد كان مشجعا لفريق "كابز".  

وقال شقيق البابا: "لم يكن أبدا مشجعا للكابز، لذا لا أعرف من أين أتت كل هذه الشائعات. لطالما كان مشجعا للسوكس. عائلة والدنا كانت من الجانب الشمالي من شيكاغو، لذا كانوا مشجعين للكابز".
 
وبحسب المقابلة، فإن تشجيع وايت سوكس كان خيارا شخصيا للبابا لاوون الرابع عشر في شبابه، بينما كان والده مشجعا لفريق "سانت لويس كاردينالز" المنافس. (روسيا اليوم)
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