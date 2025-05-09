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عربي-دولي

حماس: أجرينا مباحثات في قطر من دون نتيجة

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:27
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أجرى وفد من حماس مباحثات يوميّ الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين، تناولت التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لكنها لم تحقق أيّ تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة.
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وأوضح أحد هذين المصدرين أن "مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قياديّ في حماس برئاسة خليل الحية بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الأربعاء والخميس في الدوحة".

وأكد المصدر الثاني أن "لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس". (العربية)
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