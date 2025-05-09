حماس: أجرينا مباحثات في قطر من دون نتيجة

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أجرى وفد من مباحثات يوميّ الأربعاء والخميس في مع الوسطاء المصريين والقطريين، تناولت التوصل إلى هدنة في ، لكنها لم تحقق أيّ تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة.وأوضح أحد هذين المصدرين أن "مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قياديّ في حماس برئاسة بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الأربعاء والخميس في الدوحة".وأكد المصدر الثاني أن "لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس". (العربية)