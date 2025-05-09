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عربي-دولي

هل من بلدان عربية بينها؟ قائمة بأفضل الدول في مجال التعليم

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:00
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أظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشر اليونسكو للتعليم، والابتكار الوطني في المناهج والسياسات، قائمة بأفضل الدول في مجال التعليم للعام 2025.
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وجرى صياغة القائمة بالاعتماد على عدة عوامل مثل: تحصيل الطلاب في المواد الأساسية، والمساواة وإمكانية الوصول، وجودة التدريس والتي تشمل مؤهلات المعلمين، والتدريب، وتناسب عدد الطلاب مع المعلمين، والاستثمار في البنية التحتية للتعليم.
ويتم تصنيف الدول بناء على متوسط درجات الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم (ويترواح بين 0 و600 درجة)، ويهدف إلى قياس مدى إعداد الدولة للطلاب للمستقبل في مختلف مراحل التعليم، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة ووصولًا إلى مؤسسات التعليم العالي.
وتصدرت المرتبة الأولى سنغافورة بدرجة 560، تلتها الصين في المرتبة الثانية بدرجة 552، وثالثا اليابان بدرجة 536.
وفي ما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول الأفضل في مجال التعليم للعام 2025:
 
 
1- سنغافورة:
 
- الدرجة: 560
- مؤشر التعليم: 0.832
 
2- الصين:
 
- الدرجة: 552
- مؤشر التعليم: 0799
 
3- اليابان:
 
- الدرجة: 536
- مؤشر التعليم: 0.848
 
 
- الدرجة: 527
- مؤشر التعليم: 0.862
 
5- أستونيا:
 
- الدرجة: 510
- مؤشر التعليم: 0.869
 
 
- الدرجة: 506
- مؤشر التعليم: 0.899
 
7- إيرلندا:
 
- الدرجة: 504
- مؤشر التعليم: 0.856
 
8- المملكة المتحدة:
 
- الدرجة: 503
- مؤشر التعليم: 0.914
 
 
- الدرجة: 493
- مؤشر التعليم: 0.906
 
10- الدنمارك:
 
- الدرجة: 489
- مؤشر التعليم: 0.920

 
(عربي21)






 
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