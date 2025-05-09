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إقتصاد

شركات طيران أميركيّة تُلغي رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:29
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد" ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع المقبل. 
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