لماذا اختار البابا إسم لاوون الرابع عشر؟

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وكان الباباوات الذين اختاروا اسم لاوون من المصلحين، ومنهم لاوون الثالث عشر الذي انتُخب عام 1878، وقد تحدثت رسالته العامة الشهيرة "Rerum Novarum" عن كرامة الإنسان والعمل، بحسب القس كريستوفر ، عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات في جامعة ديبول. ذكر موقع " عربية" أنه عندما ظهر بريفوست على شرفة ، تم تقديمه باسم لاوون ، وباختياره اسم "لاوون"، ينضم البابا رقم 267 إلى مجموعة من 13 سابقا حملوا هذا الاسم.وكان الباباوات الذين اختاروا اسم لاوون من المصلحين، ومنهم لاوون الثالث عشر الذي انتُخب عام 1878، وقد تحدثت رسالته العامة الشهيرة "Rerum Novarum" عن كرامة الإنسان والعمل، بحسب القس كريستوفر ، عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات في جامعة ديبول.

وقال القس توماس ريس، وهو كاهن أميركي وخبير في شؤون ، عن البابا الجديد: "من خلال اختياره اسم لاوون الرابع عشر، يُظهر التزامه بالتعليم الاجتماعي للكنيسة، الذي دعائمه سلفه لاوون الثالث عشر".



واعتاد الباباوات على اختيار أسماء بابوية لعدة قرون، وغالبا ما يستلهمون أسماء من سبقوهم الذين يرغبون في الاقتداء بهم. فمثلا، كان اسم " " شائعا للغاية، إذ استخدمه 21 بابا (أو 23 إذا احتُسب الأول ويوحنا بولس الثاني).



أما الكاردينال ماريو برغوليو، فقد اختار اسم "فرنسيس"، تيمنا بالقديس فرنسيس الأسيزي، "رجل الفقر والسلام، الذي يحب ويحمي الخليقة"، كما قال للصحفيين عام 2013 بعد انتخابه.



ومن الأسماء الشائعة الأخرى: (16 مرة)، بنديكت (15 مرة)، وكليمنت (14 مرة).



