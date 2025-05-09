ترامب "مستاء" من نتنياهو.. إقرأوا ماذا قيلَ في إسرائيل!

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عما أسمتها مفاجآت الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء منذ عودته إلى في أواخر كانون الثاني الماضي.

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ووفق الإعلام الإسرائيلي، فقد سئم من سلوك لدرجة أنه عقد اتفاقا مع جماعة " الله" (الحوثيين) بشأن سفن ، وترك منفردة في مواجهة صواريخهم.



وكان ترامب أعلن الثلاثاء الماضي أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة "انتصارا"، مؤكدة أن الاتفاق مع "لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات".



وقال المحلل السياسي في القناة الـ13 رفيف دروكر إن ترامب توصل إلى اتفاق مع الحوثيين "من وراء ظهورنا، مما أدى إلى تركنا وحيدين في مواجهة الصواريخ الحوثية"، متسائلا: "متى غرز رئيس أميركي سكينه عميقا في ظهر إسرائيل؟".



ووفق دروكر، لم يكلف نفسه عناء إبلاغ نتنياهو قبل ذلك، مشيرا إلى أن تتلقى "معاملة أفضل مما نتلقاه من أكبر صديق لشعب إسرائيل في البيت الأبيض".



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مقربين من ترامب أبلغوا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأميركي قرر قطع الاتصال مع نتنياهو الذي يتلاعب به، وأن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به.





ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حديث ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا.





بدوره، قال أورن آبمان، وهو قائد فرقة عسكرية سابق، إن ترى قدرة الردع الأميركي بدأت تتلاشى في غزة أيضا، وليس فقط تجاه اليمنيين فحسب.



واعتبر آبمان - في حديثه للقناة الـ12 الإسرائيلية - الحديث عن عملية برية في اليمن "مزحة" تندرج في سياق الخيال العلمي.



أما مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش أمير بار-شالوم فأعرب عن قلقه من إبرام واشنطن اتفاقا بمفردها مع الحوثيين، وانعكاساته على مسار المفاوضات بين وإيران.



وأشار كوبي مروم، وهو خبير في ، إلى إصرار إسرائيل على مواصلة ما سمّاه "الغوص في الطين " بهجوم من 5 فرق عسكرية وعشرات آلاف الجنود من دون هدف واضح وآلية لنهاية الحرب.



وأعرب مروم عن قناعته بأن هذا الإصرار والضغط العسكري "لن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين بغزة"، لافتاً إلى أن إسرائيل أمام واقع إستراتيجي صعب.



وخلص إلى غياب ما سمّاه "التنسيق الودي" بين إسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بملفي الحوثيين وإيران. (الجزيرة نت)