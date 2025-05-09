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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:00
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كشفت إحصائيات موقع "ستاتيستا"، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم بلغ عددهم حتى شباط الماضي، 5.56 مليار شخص بنسبة 67.9 % من سكان العالم.
 
 
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 ومن بين هؤلاء بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 5.24 مليار شخص بنسبة 63.9 % من سكان العالم، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين بـ 1.1 مليار مستخدم.
 
وفي ما يلي بيانات وأرقام بالمتوسط العالمي لاستخدام الانترنت:
 
- مستخدمو الانترنت بصورة عامة: العدد 5.56 مليار شخص - النسبة 67.9% من سكان العالم
 
- مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي: العدد 5.24 مليار شخص - النسبة 63.9% من سكان العالم
 
ترتيب أول 12 دولة بحسب عدد المستخدمين للانترنت:
 
 
1- الصين: 1.1 مليار مستخدم للانترنت
 
2- الهند: 806 مليون مستخدم للانترنت
 
3- أميركا: 322 مليون مستخدم للانترنت
 
4- إندونيسيا: 212 مليون مستخدم للانترنت
 
5- البرازيل: 183 مليون مستخدم للانترنت
 
6- روسيا: 133 مليون مستخدم للانترنت
 
7- باكستان: 116 مليون مستخدم للانترنت
 
8- المكسيك: 110 مليون مستخدم للانترنت
 
9- اليابان: 109 مليون مستخدم للانترنت
 
10- نيجيريا: 107 مليون مستخدم للانترنت
 
11- الفلبين: 97.5 مليون مستخدم للانترنت
 
12- مصر: 96.3 مليون مستخدم للانترنت
 

(سبوتنيك)




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