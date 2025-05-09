بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!

كشفت إحصائيات موقع "ستاتيستا"، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم بلغ عددهم حتى شباط الماضي، 5.56 مليار شخص بنسبة 67.9 % من سكان العالم.
ومن بين هؤلاء بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 5.24 مليار شخص بنسبة 63.9 % من سكان العالم، وجاءت الصين
في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين بـ 1.1 مليار مستخدم.
وفي ما يلي بيانات وأرقام بالمتوسط العالمي لاستخدام الانترنت:
- مستخدمو الانترنت بصورة عامة: العدد 5.56 مليار شخص - النسبة 67.9% من سكان العالم
- مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي: العدد 5.24 مليار شخص - النسبة 63.9% من سكان العالم
ترتيب أول 12 دولة بحسب عدد المستخدمين للانترنت:
1- الصين: 1.1 مليار مستخدم للانترنت
2- الهند
: 806 مليون مستخدم للانترنت
3- أميركا: 322 مليون مستخدم للانترنت
6- روسيا
: 133 مليون مستخدم للانترنت
7- باكستان: 116 مليون مستخدم للانترنت
8- المكسيك
: 110 مليون مستخدم للانترنت
9- اليابان
: 109 مليون مستخدم للانترنت
10- نيجيريا
: 107 مليون مستخدم للانترنت
11- الفلبين: 97.5 مليون مستخدم للانترنت
12- مصر: 96.3 مليون مستخدم للانترنت
(سبوتنيك)