بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأكثر استخداماً للانترنت!

كشفت إحصائيات موقع "ستاتيستا"، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم بلغ عددهم حتى شباط الماضي، 5.56 مليار شخص بنسبة 67.9 % من سكان العالم.

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ومن بين هؤلاء بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 5.24 مليار شخص بنسبة 63.9 % من سكان العالم، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين بـ 1.1 مليار مستخدم.

وفي ما يلي بيانات وأرقام بالمتوسط العالمي لاستخدام :

- مستخدمو الانترنت بصورة عامة: العدد 5.56 مليار شخص - النسبة 67.9% من سكان العالم

- مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي: العدد 5.24 مليار شخص - النسبة 63.9% من سكان العالم

ترتيب أول 12 دولة بحسب عدد المستخدمين للانترنت:

1- الصين: 1.1 مليار مستخدم للانترنت

2- : 806 مليون مستخدم للانترنت

3- أميركا: 322 مليون مستخدم للانترنت

4- : 212 مليون مستخدم للانترنت

5- : 183 مليون مستخدم للانترنت

6- : 133 مليون مستخدم للانترنت

7- باكستان: 116 مليون مستخدم للانترنت

8- : 110 مليون مستخدم للانترنت

9- : 109 مليون مستخدم للانترنت

10- : 107 مليون مستخدم للانترنت

11- الفلبين: 97.5 مليون مستخدم للانترنت

12- مصر: 96.3 مليون مستخدم للانترنت



(سبوتنيك)







