سفير أميركا في إسرائيل: تل أبيب لن تشارك في توزيع المساعدات في غزة

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قال السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، إن لن تشارك في توزيع المساعدات في غزة، إلا أنها ستشارك في حفظ الأمن في .وأضاف هاكابي أن "الآلية الجديدة للمساعدات الإنسانية لا تعتمد على العمل العسكري ونأمل أن تبدأ قريبا"، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.ورفض هاكابي التعليق عندما سئل عن قواعد الاشتباك التي ستتبعها شركات الأمن الخاصة المشاركة، مؤكدا أن كل شيء سيكون متوافقا مع القانون الإنساني الدولي.وأضاف أن "بعض الشركاء تعهدوا بالتمويل ولا يريدون هوياتهم حتى الآن".ولفت هاكابي إلى أنه "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة وستكون هناك مشاركة من منظمات غير ربحية".(سكاي نيوز)