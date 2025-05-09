من باكستان.. تحذير عاجل من "هيستيريا الهند الحربية"!

اعتبر المتحدث باسم الباكستانية شفقت ، الجمعة، أن "السلوك غير المسؤول للهند وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير".

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وذكر علي خان أن "الهستيريا الحربية للهند ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير للعالم"، في وقت تستمر المواجهة العسكرية بين البلدين رغم الدعوات الدولية إلى ضبط النفس.





وقال الجيش في منشور على موقع إكس، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة.





كذلك، ذكر الجيش الهندي أنه "نجح في صد هجمات الطائرات المسيرة". وذكر علي خان أن "الهستيريا الحربية للهند ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير للعالم"، في وقت تستمر المواجهة العسكرية بين البلدين رغم الدعوات الدولية إلى ضبط النفس.وقال الجيش في منشور على موقع إكس، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة.كذلك، ذكر الجيش الهندي أنه "نجح في صد هجمات الطائرات المسيرة".

من جانبها، رفضت باكستان مزاعم وقوفها وراء ما تردد عن سلسلة من الجوية على الأراضي ، وذلك بعد أن اتهمتها بشن هجمات بصواريخ وبمسيرات.



وقالت وزارة الخارجية في إسلام آباد في بيان: "ترفض حكومة باكستان بشكل قاطع المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة التي تروج لها الهندية، والتي تتهم باكستان بشن هجمات على باثانكوت وجايسالمر وسريناجار".



وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة المضطربة الشهر الماضي.



ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصاً في أعمال العنف. (سكاي نيوز عربية)