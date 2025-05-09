إسرائيل ستساعد دولة "استخباراتياً".. من هي؟

أعلن رئيس دانيال نوبوا، أمس الخميس، أن عرضت على بلاده "مساعدتها استخبارتياً" في الحرب التي تشنها ضد كارتيلات المخدرات.

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وقال في مقابلة، أجرتها معه في ، "لقد تحدثنا مع الحكومة حول التعاون والاستخبارات والتعاون في مجال الأمن في الموانئ والحدود. وفي هذا الصدد، فإن إسرائيل، وكذلك بأنظمتهما الاستخباراتية، تريدان مساعدتنا".



وفي ختام جولة خارجية، قال الرئيس -البالغ من العمر 37 عاما- إنه "بالنسبة لنا، هذا أمر ضروري، لأن العنف موجود هناك، في هذه المناطق أو على الطرق المؤدية إلى الموانئ".



وأتى ذلك بعد توقيع إسرائيل والإكوادور -الأربعاء الماضي- لتعزيز التعاون لمدة 5 سنوات في مجال والتكنولوجيا المتقدمة وإدارة الطاقة.



ونوبوا الذي أعيد انتخابه منتصف نيسان الماضي، اختتم في باريس جولة أوروبية وشرق أوسطية سعى خلالها لإيجاد حلفاء دوليين لبلاده في حربها ضد الجريمة المنظمة.

وزار نوبوا في جولته هذه والفاتيكان وإسبانيا والإمارات وإسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا.



والإكوادور دولة صغيرة تقع في جبال الأنديز ويبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة، وكانت في يوم من الأيام تُعتبر ملاذا للسلام في منطقة مضطربة، لكنها غارقة الآن في حرب دموية بين كارتيلات المخدرات التي تتقاتل للسيطرة على طرق تهريب الكوكايين المنتج في وبيرو المجاورتين. (الجزيرة نت)