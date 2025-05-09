قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، إنه "لا يمكنك أن تتجسس على حليف"، وذلك تعليقا على تقارير بشأن قيام بجمع معلومات عن غرينلاند.

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واستدعت الدنمارك الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة " " أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن توجه في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير ولكن رسميا تنتمي إلى مملكة الدنمارك. واستدعت الدنمارك الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة " " أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن توجه في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير ولكن رسميا تنتمي إلى مملكة الدنمارك.



كذلك، أوضحت الصحيفة أن الحكومة طلبت البحث حول كيف يشعر سكان غرينلاند والدنماركيون حيال قيام الولايات المتحدة بالبحث عن المواد الخام المعدنية في .



وذكرت فريدركسن أن التقرير بمثابة "شائعات" في صحيفة دولية، علما أن " جورنال" نسبت التصريحات التي أوردتها لمصدرين مطلعين على الجهود الأميركية لم تذكر هويتهما.

والأحد، جدد الرئيس الأميركي ، تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم ، قائلا إن الجزيرة الشمالية "ضرورية للأمن القومي" الأميركي، في تصريحات أثارت مجدداً الجدل بشأن طموحات في المنطقة.



وتتمتع غرينلاند بأهمية استراتيجية متزايدة في ظل التغيرات المناخية التي تفتح آفاقا جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، سواء من حيث طرق الشحن أو الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النادرة.



كذلك، فإن موقع غرينلاند الجغرافي يمنحها وزنا عسكريا كبيرا في أي صراع محتمل في . (سكاي نيوز عربية)