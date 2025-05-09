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عربي-دولي

بعد اتهامها بـ"التجسس" على غرينلاند.. الدنمارك تردّ وتوضح

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:57
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قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، إنه "لا يمكنك أن تتجسس على حليف"، وذلك تعليقا على تقارير بشأن قيام الولايات المتحدة بجمع معلومات عن غرينلاند.
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واستدعت الدنمارك الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن توجه الاستقلال في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير ولكن رسميا تنتمي إلى مملكة الدنمارك.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن الحكومة طلبت البحث حول كيف يشعر سكان غرينلاند والدنماركيون حيال قيام الولايات المتحدة بالبحث عن المواد الخام المعدنية في الجزيرة.

وذكرت فريدركسن أن التقرير بمثابة "شائعات" في صحيفة دولية، علما أن "وول ستريت جورنال" نسبت التصريحات التي أوردتها لمصدرين مطلعين على الجهود الأميركية لم تذكر هويتهما.
 
والأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة غرينلاند، قائلا إن الجزيرة القطبية الشمالية "ضرورية للأمن القومي" الأميركي، في تصريحات أثارت مجدداً الجدل بشأن طموحات واشنطن في المنطقة.

وتتمتع غرينلاند بأهمية استراتيجية متزايدة في ظل التغيرات المناخية التي تفتح آفاقا جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، سواء من حيث طرق الشحن أو الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المعادن النادرة.

كذلك، فإن موقع غرينلاند الجغرافي يمنحها وزنا عسكريا كبيرا في أي صراع محتمل في القطب الشمالي. (سكاي نيوز عربية)
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