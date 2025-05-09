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الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت هدنة عيد النصر 5026 مرة

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:15
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أوكرانيا بانتهاك هدنة عيد النصر التي أعلنت عنها موسكو، 5026 مرة.
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وقالت في بيان إنه "على طول خط المواجهة بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 1455 هجوماً بالمدفعية والدبابات ومدافع الهاون على مواقع قواتنا، بالإضافة إلى 23 هجوماً صاروخياً. كما تم تنفيذ 3502 غارة وإسقاط ذخيرة من طائرات مسيّرة"، مردفة أنه "بذلك تم تسجيل ما مجموعه 5026 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار"، وفق وكالة "تاس". (العربية)
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