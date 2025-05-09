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عربي-دولي
الأمم المتحدة: لن ندعم أي تهجير قسري للفلسطينيين
Lebanon 24
09-05-2025
|
07:39
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طالبت المتحدثة باسم
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
في غزة،
أولغا
تشيرفكو، بفتح المعابر في القطاع الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن
الأمم المتحدة
لا تدعم خطط التهجير القسري لسكان غزة.
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وتعليقاً على خطة تهجير سكان
قطاع غزة
، قالت في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، "أوضحنا موقفنا الرافض لتهجير سكان قطاع غزة".
وتابعت "الأمم المتحدة لن تدعم أي تهجير قسري للفلسطينيين".
أما بشأن الخطة الأميركية الجديدة حول توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فقالت "يجب أن تتماشى الخطط حول تسليم المساعدات الإنسانية مع المبادئ الإنسانية والحياد والإنصاف في التوزيع حيث يجب أن نضمن أن تصل المساعدات لمن يحتاجها بدون تعريضهم للخطر"، مطالبة بإنهاء الحصار عن قطاع غزة والسماح للسكان بالحصول على المساعدات.
وتابعت "الاحتياجات الإنسانية في القطاع مروعة"، مبينة أن "
سكان غزة
بكاملهم بحاجة إلى مواد غذائية ومستويات سوء التغذية تزداد". (العربية)
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