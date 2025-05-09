لماذا استقبل ماكرون أحمد الشرع؟

أعطت زيارة الرئيس السوري إلى زخما كبيرا لمساعي الحكومة الجديدة في انتزاع اعتراف دولي لشرعيتها.

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ويرى المحلل السياسي فهد أن استقبال في فرنسا جاء استكمالاً لما بدأته من مسار الانفتاح السياسي على والذي بدأ مع إرسال وزير خارجيتها رفقة نظيرته إلى العاصمة السورية حيث كانت فرنسا من أوائل التي اعتقدت بوجوب الرهان على الحكم الجديد وانتظار ما يمكن البناء عليه من مرونة سياسية طبعت أداءه السياسي خلال المرحلة الماضية.



وأكد العمري أن باريس تأخذ على محمل الجدّ رغبة وقدرة الحكومة السورية الجديدة على بناء منظومة علاقات دولية تقطع مع كل مسببات العزلة التي فرضتها سياسة النظام السابق وهي تضع نصب عينيها رفع المفروضة عليها من خلال ولوج البوابة التي قد تختصر عليها الطريق إلى بناء الشراكة الحقيقية مع الغرب من خلال التزكية الفرنسية المنتظرة بعد اجتياز امتحان الشروط التي تواضع الغرب على وضعها كمجاز لمرحلة بناء الثقة مشيرا إلى أن النظام الحاكم في دمشق اليوم أمام فرصة يجب اغتنامها لجهة استغلال الغزل الفرنسي الحالي به وإن كان مشروطا في مسألة رفع العقوبات والتعافي المبكر وإعادة الإعمار واستقبال المساعدات والهبات التي تحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى.



ووفقاً للعمري فإن الشرع قد نجح من على المنبر الفرنسي بشرح المخاطر الكبيرة التي قد تحيط بالمجتمع الدولي إذا تمنع عن لعب دور جدي في إسناد الحكومة السورية التي عرفت كيف تسوق للأمر من باب النصيحة المسؤولة لا التهديد الضمني مشيرا إلى أن دمشق اليوم أحوج ما تكون إلى دعم دولي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وهي قد تجد في باريس ضمانتها الحقيقية في إلزام بوقف اعتداءاتها على سوريا بعد طمأنة هذه الأخيرة بشأن نواياها الإيجابية تجاه التي تقضم في الجنوب وتعربد في السماء السورية. (روسيا اليوم)