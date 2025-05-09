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إقتصاد

بداية من هذا التاريخ... شركة طيران أوروبية تُطلق رحلات إلى سوريا

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:38
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أعلنت شركة الطيران الرومانية Dan Air عن نيتها تشغيل رحلات منتظمة إلى دمشق لتصبح بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تعيد رحلاتها مع سوريا.
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ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 15 حزسران المقبل، مع إتاحة التذاكر للشراء فورا.
 
وستغطي المسارات الجديدة عدة مدن أوروبية، منها بوخارست وفرانكفورت وبرلين وستوكهولم. (روسيا اليوم)
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