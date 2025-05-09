بداية من هذا التاريخ... شركة طيران أوروبية تُطلق رحلات إلى سوريا

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أعلنت الرومانية Dan Air عن نيتها تشغيل رحلات منتظمة إلى لتصبح بذلك طيران من تعيد رحلاتها مع .ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 15 حزسران المقبل، مع إتاحة التذاكر للشراء فورا.