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عربي-دولي

لليوم السادس على التوالي.. مسيّرات تقصف بورتسودان

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:03
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تعرضت مدينة بورتسودان شرقي السودان، فجر الجمعة، لهجمات بطائرات مسيرة لليوم السادس على التوالي، تصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني.
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وأفاد مراسل الأناضول وشهود عيان بأن طائرات مسيرة هاجمت المدينة، وتصدت لها المضادات الأرضية بكثافة.

وذكر الشهود أن "أعمدة دخان تصاعدت من محيط الميناء على البحر الأحمر" .

ويأتي ذلك، غداة تعرض مدينة بورتسودان السودانية، لهجومين بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، تصدت له المضادات الأرضية. (الأناضول)
 
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