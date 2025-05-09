لليوم السادس على التوالي.. مسيّرات تقصف بورتسودان

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تعرضت مدينة شرقي ، فجر الجمعة، لهجمات بطائرات مسيرة لليوم السادس على التوالي، تصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني.وأفاد وشهود بأن طائرات مسيرة هاجمت المدينة، وتصدت لها المضادات الأرضية بكثافة.وذكر الشهود أن "أعمدة دخان تصاعدت من محيط الميناء على " .ويأتي ذلك، غداة تعرض مدينة بورتسودان السودانية، لهجومين بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، تصدت له المضادات الأرضية. (الأناضول)