بن غفير لحكومة الإسرائيلية: هذا القرار أحمق وخاطئ

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حثّ ، الحكومة على استئناف المساعدات لقطاع غزة، واصفا القرار بـ"الأحمق والخاطئ".واعتبر أن "ذلك خطأ أخلاقي واستراتيجي".كما أكد في تصريحات "أن لا مساعدات إنسانية دون إطلاق سراح المخطوفين". (العربية)