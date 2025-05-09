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عربي-دولي

بن غفير لحكومة الإسرائيلية: هذا القرار أحمق وخاطئ

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:17
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حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن استئناف المساعدات لقطاع غزة، واصفا القرار بـ"الأحمق والخاطئ".
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واعتبر أن "ذلك خطأ أخلاقي واستراتيجي".

كما أكد في تصريحات "أن لا مساعدات إنسانية دون إطلاق سراح المخطوفين". (العربية)
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