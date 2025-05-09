في الاردن... طعن والدته وقتلها

لقيت امرأة مصرعها، طعنًا على يد نجلها في الاردن.



ووقعت الجريمة في منطقة الدفينة في لواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، عندما هاجم الابن والدته بأداة حادة، وطعنها، لتفارق الحياة في المستشفى.

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