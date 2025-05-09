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عربي-دولي
في الاردن... طعن والدته وقتلها
Lebanon 24
09-05-2025
|
09:21
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لقيت امرأة مصرعها، طعنًا على يد نجلها في الاردن.
ووقعت الجريمة في منطقة الدفينة في لواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، عندما هاجم الابن والدته بأداة حادة، وطعنها، لتفارق الحياة في المستشفى.
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