سلاح روسيّ قد يُغيّر مسار الحرب في أوكرانيا... ما هو؟

ذكر موقع " 24"، أنّ أنّ مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأميركية قالت إنّ المسيّرة الانتحارية شاهد-136 العاملة بالمراوح وذات الكلفة الزهيدة، شكّلت في الضربات ضد البنى التحتية منذ ظهورها للمرة الأولى على مسرح الحرب في أيلول 2022.

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ومع ذلك، أظهر هذا النوع من المسيّرات نقاط ضعف في مواجهة الدفاعات الجوية الأوكرانية مثل النيران الأرضية. وكخطوة متقدمة كشفت عن مسيّرة تعمل بالطاقة النفاثة في أواخر 2023 هي شاهد-238، التي تبنتها بنسختها الخاصة ضمن نموذج جيران-3.

وتُشكّل شاهد-238 فارقاً كبيراً عن مثيلتها ذات المراوح. وتعمل شاهد-136 الأصلية بمحرك ذي مكبس من طراز مادو إم. دي 550 قوته 50 حصاناً، ونتيجة لذلك، فهي تحلق ببطء أكبر، ولها مدى تشغيلي أقصر، وأكثر عرضة للدفاعات الجوية من خليفتها شاهد-238 ذات المحركات النفاثة.

ولأن مسيّرة شاهد-238 تعمل بمحركات نفاثة، فإن سرعتها أعلى بكثير، مما يُصعّب على الأوكرانيين اعتراضها.



وتحتفظ شاهد-238 بالشكل عينه لجناح الدلتا مثل سابقتها، ولكنها تتميّز بقسم خلفي معدل مع مدخل هواء لمحرك نفاث بطلاء أسود، ربما لإضعاف الكشف البصري خلال العمليات الليلية.



وتتوفر مسيّرة شاهد-238/جيران-3 بثلاثة أنواع فرعية مع أنظمة توجيه مميزة. يستخدم أحدها نظام الملاحة آي. إن. إس. مع نظامي تحديد المواقع العالمي جي. بي. إس. وغلوناس للأهداف المبرمجة مسبقاً، بينما يتضمن الآخر أشعة تحت الحمراء لاستهداف الأجسام "الحساسة" مثل المركبات، ويستخدم الثالث باحثاً موجهاً بالرادار لمهاجمة .



وتعزز هذه التحسينات الدقة والتنوع، مما يسمح للمسيّرة بالتعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة. وقد عززت روسيا شاهد-238 النفاثة بدمج مكونات صينية الصنع فيها، مثل هوائي ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية سي. آر. بي. ثماني القنوات وشريحة صغيرة من شركة للإلكترونيات الدقيقة، لتحل محل الأجزاء الغربية مثل شريحة إكس. آي. أل. إن. إكس كينتكس، تجنباً للعقوبات.



وبدّل إدخال شاهد-238/جيران-3 مسار حرب جذرياً لمصلحة روسيا. وأطلقت روسيا 15011 مسيّرة من فئة شاهد على أوكرانيا العام الماضي. وليس من المؤكد عدد المسيّرات التي أصابت أهدافها، وإن كانت تسببت بأضرار جسيمة. (الامارات 24)