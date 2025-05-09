الهند من دون "كريكيت".. ما علاقة القرار بالتصعيد مع باكستان؟

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قررت تعليق بطولة الكريكيت الرئيسية لديها، مسابقة الدوري الممتاز، لمدة أسبوع، وسط توترات عسكرية مع باكستان.وأعلن الهندي إيقاف المسابقة، التي تجذب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بشكل فوري.وأضاف المجلس في بيان: "سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن أي تحديثات إضافية بشأن الجدول الجديد وملاعب البطولة، بعد تقييم شامل للوضع بالتشاور مع الجهات المعنية".وأكد المجلس أنه: "في حين أن الكريكيت يبقى شغفا وطنيا، لا شيء أعظم من الأمة وسيادتها وسلامتها وأمن بلادنا".ويأتي هذا القرار بعد أن تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها "معسكرات إرهابيين" ردا على هجوم دام على سائحين هندوس في منطقة المضطربة الشهر الماضي. (سكاي نيوز عربية)