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عربي-دولي

جريمة مروّعة في جامعة بولنديّة... طالبٌ قتل موظفة وأكل أجزاءً من جسدها!

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:36
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شهدت جامعة وارسو في بولندا جريمة مروعة هزّت الأوساط الأكاديمية، حيث أقدم طالب في السنة الثالثة في كلية الحقوق، يبلغ من العمر 22 عاماً، على قتل موظفة إدارية وأكل أجزاء من جسدها.
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ووفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، وقعت الحادثة داخل إحدى قاعات المحاضرات، حيث دخل الطالب مسلحاً وهاجم عدة أشخاص، قبل أن يستهدف الموظفة ويقوم بقطع رأسها.
 
وفي مشهد صادم، أظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام الطالب وهو يلعق الدم من الفأس التي استخدمها في الجريمة. (ارم نيوز)
 
 
 
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