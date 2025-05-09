جريمة مروّعة في جامعة بولنديّة... طالبٌ قتل موظفة وأكل أجزاءً من جسدها!

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شهدت في جريمة مروعة هزّت الأوساط الأكاديمية، حيث أقدم طالب في السنة الثالثة في كلية الحقوق، يبلغ من العمر 22 عاماً، على قتل موظفة إدارية وأكل أجزاء من جسدها.ووفقاً لصحيفة "مترو" ، وقعت الحادثة داخل إحدى قاعات المحاضرات، حيث دخل الطالب مسلحاً وهاجم عدة أشخاص، قبل أن يستهدف الموظفة ويقوم بقطع رأسها.