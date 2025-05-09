ستُعقد قريبًا... إليكم موعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران

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بدورها أفادت وكالة "تسنيم" ، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات ، أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في ".تابع المصدر أنه "عقب اقتراح عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".