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عربي-دولي
ستُعقد قريبًا... إليكم موعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران
Lebanon 24
09-05-2025
|
11:39
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة، أن "
طهران
وافقت على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع
واشنطن
في
عمان
يوم الأحد
المقبل".
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بدورها أفادت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
، نقلًا عن أحد أعضاء فريق المفاوضات
الإيراني
، أنه "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في
سلطنة عمان
".
تابع المصدر أنه "عقب اقتراح
وزير الخارجية
العماني
عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".
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